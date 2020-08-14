Москвичи предпочли провести лето на воркаут-площадках

18:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оператор мобильной связи Tele2 на основе big data проанализировал активность столичных абонентов на открытых спортивных площадках в регионе.
В июле особой популярностью пользуются экстремальные виды спорта: трафик в вейк-школах увеличился вдвое год к году. Кроме того, клиенты Tele2 участвовали в Московском полумарафоне: количество трафика выросло на 29% по сравнению с забегом 2019 года.
Все больше людей летом предпочитает тренировки на улице. Для исследования data scientists компании выбрали три наиболее оживленные площадки – на ВДНХ, в Парке Победы и Нескучном саду. В общей сложности в июле в этих воркаут-зонах клиенты оператора скачали и отправили 15 терабайтов трафика – против 8,3 в прошлом сезоне.
Самыми активными оказались спортсмены в Нескучном саду, на который пришлась почти половина скачанных терабайтов. Посетители площадки в Парке Победы израсходовали 5 терабайтов, на ВДНХ – 3 терабайта.
Трафик в вейк-клубах тоже растет. В качестве объектов исследования были выбраны "Алые паруса", "Буревестник" и "Мякинино". Последний стал наиболее популярным: абоненты оператора скачали здесь 14 терабайтов трафика. В вейк-школе "Буревестник" спрос вырос на 578% год к году и достиг 11 терабайтов. В яхт-клубе "Алые паруса" общее количество дата-трафика составило 7 терабайтов.
Рейтинг самых популярных бассейнов второй год остается неизменным. Лидирует понтонный бассейн в парке "Фили" – здесь абоненты оператора скачали и отправили 7 терабайтов трафика. В спорткомплексе "Чайка" показатель достиг 2,4 терабайта, в "The Баssейне" – 0,6 терабайта.
В июле компания Tele2 составила рейтинг активности абонентов на популярных пляжах Московского региона за два летних месяца. На первое место вышло Можайское водохранилище, где клиенты оператора скачали и отправили 134 терабайта данных. На втором месте расположились Пироговское и Клязьминское водохранилища, на третьем – Люберецкие карьеры.
В целом компания за лето зафиксировала рост потребления дата-услуг на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают увеличение показателей с началом отпусков.
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