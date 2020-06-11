В России могут подорожать мобильная связь и интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России ожидается рост цен на услуги операторов связи, сообщает газета "Известия".
Некоторые эксперты уверены, что стоимость услуг операторов вырастет в ближайшей перспективе на 5–15%. Причиной роста цен станет падение выручки в телеком-сфере. Росстат привел данные, согласно которым за январь – апрель 2020 года прибыль операторов связи снизилась на 2,6% (-116,4 миллиарда рублей).
Впрочем, по словам директора по развитию и управлению продуктами оператора Danycom Петр Кушиков, тенденция к падению средней выручки компаний на одного пользователя происходила не только в этом году. Он считает, что рост тарифов может достичь 5–10% во второй половине 2020 года.
Генеральный директор телеком-компании "ОБИТ" Андрей Гук полагает, что в этом году стоит ожидать и роста тарифов на услуги проводной связи. Он связал увеличение стоимости с повышением закупочной стоимости импортного оборудования, а также спадом бизнес-активности компаний, осуществляющих такие услуги.
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко подчеркнул, что такая тенденция назревала давно. Его компания прогнозировала повышение стоимости на 8%, однако, вероятно, рост цен произойдет лишь на 4%.
Ранее в Tele2 рассказали, что их клиенты стали в три раза чаще обращаться в компанию через онлайн-формат. Представители оператора связи отметили, что такой вектор развития позволяет быть ближе к пользователям и удерживать лидерство в этой сфере. Кроме того, такой формат является удобным, поскольку он позволяет быстро решить любую проблему в любой точке региона.
В свою очередь, компания "Мегафон" запустила собственный сервис подкастов. В базовой его версии собраны более 200 подкастов в 11 категориях, которые посвящены литературе и искусству.
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