Сбой произошел в работе Instagram

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Неполадки в работе социальной сети Instagram фиксируются в ряде стран. Такую информацию предоставил портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

Отмечается, что большинство жалоб приходит из США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши и Италии. В России проблемы в работе соцсети заметили жители Москвы.

Чаще всего у пользователей происходят проблемы с просмотром новостной ленты. Об этом заявили 74 процента опрошенных. Еще 14 процентов респондентов не смогли разместить свои публикации. При этом 10 процентов опрошенных испытали трудности с просмотром сайта.

25 сентября пользователи также сообщали о сбоях в работе Instagram. Тогда большинство опрошенных не смогли полноценно загрузить основную новостную ленту соцсети.