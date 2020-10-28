Эксперт рассказал, как удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

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Фото: depositphotos/Fesenko
На удаление отправленного сообщения в WhatsApp отводится 68 минут, однако данное ограничение можно обойти. Об этом агентству "Прайм" заявил директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которые наиболее близки ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут)", – поделился эксперт.
Мясоедов отметил, что в дальнейшем получится удалить сообщение в WhatsApp. После этого, по его словам, владельцу гаджета надо будет вернуть настройки и актуальную дату.
Специалист добавил, что для прочтения удаленных сообщений в мессенджере есть два варианта. Первый подразумевает использование сторонних приложений, однако при этом есть риск, что мошенники получат доступ к переписке. Второй вариант, по словам Мясоедова, менее опасный.
"Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения", – обратил внимание директор компании "Интеллектуальный Резерв", отметив, что этот способ актуален только для владельцев Android.
Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция для защиты переписки.
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