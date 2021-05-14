Российские военные остановили американскую колонну в Сирии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Российская военная полиция остановила колонну боевой техники США в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Карпов пояснил, что американская колонна не сообщила о своем передвижении.
"Зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений Вооруженных сил США", – заявили спикер.
Как пояснил российский контр-адмирал, колонна американской техники состояла из шести бронеавтомобилей типа MRAP. Транспорт двигался по трассе М-4 в западном направлении. В результате колонну развернули в обратном направлении.
Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил России с 23 апреля уничтожили более 300 террористов на территории Сирии. По словам представителя российской группировки войск в стране, также удалось захватить 20 и вывести из строя 6 единиц техники противника.
До этого самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры. Оттуда отправляли боевиков и руководили проведением терактов в различных регионах страны, также там изготавливали самодельные взрывные устройства.
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