Сирийские военные при поддержке ВКС РФ уничтожили свыше 300 террористов

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России с 23 апреля уничтожили более 300 террористов на территории Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя российской группировки войск в стране.
Спикер пояснил, что подразделения сирийских правительственных сил при поддержке ВКС РФ проводят разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне.
"Ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок", – заявил представитель.
Он отметил, что также удалось захватить 20 и вывести из строя 6 единиц техники противника. Кроме того, было уничтожено 38 объектов и 45 укрытий террористов.
Войскам Сирии и РФ также удалось найти 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов, а также 7 тонн материальных средств и имущества боевиков. Удалось обследовать 2 530 километров автодорог и 865 строений, а также разминировать три участка местности.
Российский представитель объяснил, что получилось нанести значительный урон противнику в живой силе и технике. Также были предотвращены теракты, направленные против военнослужащих и мирных жителей Сирийской Арабской Республики.
Ранее самолеты российских ВКС нанесли удары по замаскированной базе боевиков северо-восточнее Пальмиры. Оттуда отправляли боевиков и руководили проведением терактов в различных регионах страны, также там изготавливали самодельные взрывные устройства.
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