Боевики "ан-Нусры" совершили минометный обстрел населенного пункта в провинции Алеппо

18 сентября, 22:30
Фото: AP Photo/Manu Brabo
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в России) обстреляли из миномета населенный пункт в провинции Алеппо в Сирии, среди военных САР потерь нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадима Кулить.
Отмечается, что за прошедшие дни в идлибской зоне деэскалации замечено 28 обстрелов террористической группировкой Джабхат Ан-Нусра (запрещена в РФ), по данным сирийской стороны – 20.
"В провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции", – сообщил Кулить, добавив, что удары нанесли в районе населенных пунктов Согана и Тель-Аниб.
Ранее в Сирии при взрыве на дороге погиб российский военный погиб. Взрыв произошел в четверг, 9 сентября, при проходе колонны с гуманитарной помощью в провинции Хомс. Ему была оказана медицинская помощь, но спасти военнослужащего не удалось.
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