Российский военный погиб при взрыве на дороге в Сирии

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Российский военный погиб в Сирии при взрыве на дороге, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.

Известно, что инцидент случился в четверг, 9 сентября, при проходе колонны с гуманитарной помощью в провинции Хомс.

"Произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства", – заявили в пресс-службе.

В результате взрыва находившийся в автомобиле российский военный оказался тяжело ранен. Ему была оказана медицинская помощь, но спасти военнослужащего не удалось.

В материале добавляется, что Минобороны предоставит семье погибшего необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что четверо сирийских военнослужащих погибли в результате атаки террористов в провинции Дераа в Сирии. Кроме того, 15 военных получили ранения.

В конце июля боевики произвели артиллерийский обстрел в сирийской провинции Хама, ранения получили 11 мирных жителей. Огонь осуществлялся из Идлибской зоны деэскалации, он затронул населенные пункты Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки.

В мае сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России с 23 апреля уничтожили более 300 террористов на территории Сирии. Удалось захватить 20 и вывести из строя 6 единиц техники противника. Кроме того, было уничтожено 38 объектов и 45 укрытий террористов.