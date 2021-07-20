Средства ПВО Сирии сбили большинство атаковавших Алеппо ракет

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Системы противовоздушной обороны Сирии сбили значительную часть израильских ракет, которые атаковали район ас-Сафира под Алеппо в ночь на вторник, 20 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны САР.

Ранее государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил, что удары нанесли Военно-воздушные сил Израиля.

"Примерно в 23:37 в понедельник, 19 июля, противник начал агрессию в направлении юго-востока от Алеппо, нацелившись на некоторые точки в районе ас-Сафира", – говорится в сообщении Ikhbariya в Facebook.

Информации о последствиях атаки пока нет.

В феврале этого года российским системам ПВО удалось отразить атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник. По его словам, авиабазу атаковали с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.