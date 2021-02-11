Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии

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Российским системам ПВО удалось отразить атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.
По его словам, авиабазу атаковали с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.
Сытник уточнил, что инцидент произошел 10 февраля, обстрел велся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", – сказал он.
Ранее сообщалось, что три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в сирийской провинции Хама. Как заявил губернатор провинции Мохаммад Криштати, в результате нападения погибли девять человек.
Отмечалось, что военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался заблокирован.