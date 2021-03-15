Турция обвинила Сирию в нанесении ударов в Алеппо

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Министерство обороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетных ударов по нефтяным автоцистернам в провинции Алеппо, сообщает "Газета.ру".

По данным ведомства, удары произвели из аэродрома Квайрес. Якобы они попали по городам Джараблус и Эль-Баб.

Отмечается, что турецкое военное ведомство проинформировало российскую сторону о произошедшем и призвало не допускать подобных атак со стороны Сирии.

В феврале российским системам ПВО удалось отразить атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Ее атаковали с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Обстрел велся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.