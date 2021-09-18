Дамаск остался без электричества из-за диверсии на газопроводе

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Дамаск полностью остался без электричества из-за диверсии на газопроводе в районе Дейр-Али. Об этом заявил министр энергетики Сирии Гассан Земель.

"Электричество в Дамаске было отключено из-за диверсии на газопроводе", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что сейчас ведутся ремонтные работы. Энергоснабжение, по словам министра энергетики Сирии, постепенно будет возвращаться в Дамаск в течение часа.

В прошлом году жители сирийской столицы остались без света из-за взрыва на газопроводе. Позднее министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли сообщил, что ситуация полностью восстановилась за считанные часы.

Ранее сообщалось, что четверо сирийских военнослужащих погибли в результате атаки террористов в провинции Дераа в Сирии. Кроме того, 15 военных получили ранения.

В конце июля боевики произвели артиллерийский обстрел в сирийской провинции Хама, ранения получили 11 мирных жителей. Огонь осуществлялся из Идлибской зоны деэскалации, он затронул населенные пункты Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки.