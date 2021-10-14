При ударах ВВС Израиля в районе Пальмиры погиб сирийский военный

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Фото: depositphoros/trekandshoot
Один военный погиб, еще трое ранены в результате ударов ВВС Израиля в районе сирийской Пальмиры. Об этом сообщило командование армии САР.
"В районе 23:34 Израиль нанес удары с воздуха по вышке связи и нескольким прилегающим к ней позициям в районе Пальмиры. В результате погиб военнослужащий и трое получили ранения", – говорится в заявлении армии, которое опубликовало агентство SANA.
Уточняется, что сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку израильских ВВС к югу от Пальмиры. Уточняется, что удары наносятся по пограничным районам Эт-Танф, где находится военная база США.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Сирийские ПВО отразили атаки, большинство ракет было сбито. По предварительным данным, жертв нет, нанесен только материальный ущерб.
В конце июля сирийские комплексы ПВО уничтожили ракеты израильских истребителей, выпущенные по провинции Дамаск.
До этого подобный инцидент произошел в провинции Хомс. Израильские F-16 из воздушного пространства Ливана выпустили четыре ракеты по нескольким объектам в Сирии. Все они были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО.
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