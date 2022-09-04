Великобританию охватила паника из-за решения Путина по "Северному потоку" – СМИ

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Решение Владимира Путина остановить "Северный поток" вызвало настоящую панику в Великобритании, заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт. Об этом сообщает Bloomberg.
"Мы как страна паникуем. Европа тоже паникует. И это неудивительно. Я не критикую это. <...> Я очень верю в международную торговлю и не думаю, что мы должны быть изолированными", – сказала она.
По ее мнению, президент России развязывает "экономическую" и "психологическую" войну. При этом Найт обвинила европейские власти в создании зависимости от поставок энергоресурсов. По ее мнению, энергетическая политика долгое время была неправильной.
Она добавила, что страна сможет пережить предстоящую зиму, однако будут сложности. В том числе из-за растущих цен. Найт также заявила, что решение о приостановке "Северного потока" и планы стран G7 ввести предельную цену на нефть "на самом деле были ожидаемы".
2 сентября в "Газпроме" сообщили о полной остановке транспорта газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" была обнаружена утечку масла с примесью герметизирующего состава.
Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране, поскольку власти полагают, что рекордно высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам.
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
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