Джонсон призвал жителей Великобритании купить новые чайники

18:32
Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com
Для уменьшения трат на электричество жителям Великобритании необходимо приобрести новые чайники, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон перед уходом в отставку.
"Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов. Но если вы приобретете новый, вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", – приводи его слова РИА Новости.
Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства, поэтому необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений, а также ускорить темпы строительства АЭС.
Кроме того, стране необходимо, по мнению Трасс, активнее переходить на возобновляемые источники энергии.
7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. В конце июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
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