В Еврокомиссии прокомментировали решение о приостановке "Северного потока"

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Решение не возобновлять работу "Северного потока" из-за неисправностей является цинизмом, заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Объявление "Газпрома", что он вновь закрывает "Северный поток" под надуманными предлогами и является подтверждением его ненадежности как поставщика", – написал он в Twitter.

В свою очередь, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что прекращение Россией прокачки газа по "Северному потоку" не стало неожиданностью.

"Использование газа в качестве оружия не изменит решимости ЕС. Мы ускорим процесс достижения энергетической независимости", – говорится в его сообщении в Twitter.

Ранее в "Газпроме" сообщили о полной остановке транспорта газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" была обнаружена утечку масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что надежность работы "Северного потока" находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов. По его словам, резервирование отсутствует не по вине "Газпрома".

