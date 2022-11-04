Европа потратила больше 100 млрд долл на заполнение хранилищ газа перед зимой – СМИ

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Европейские страны потратили рекордные 104,8 миллиарда долларов, чтобы заполнить газовые хранилища перед наступлением зимы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что для оперативного заполнения хранилищ странам потребовалось обращаться к альтернативным поставщикам энергоресурсов, в том числе к Норвегии и ОАЭ. При этом зависимость от таких источников и, соответственно, траты Европы на энергетику будут постепенно расти.

По словам экспертов, ситуация с газом является следствием зависимости Европы от России в этом плане. На российское голубое топливо до недавнего времени приходилось 40% всех поставок в регион.

Ранее председатель совета директоров "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что отказ зарубежных стран от российских углеводородов вкупе с недостаточным объемом инвестиций повлечет дефицит энергоресурсов, рост цен и, как следствие, всплеск инфляции по всему миру.



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