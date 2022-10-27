ЕС заморозил российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро – ЕК

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Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в рамках санкционных мер Евросоюза уже удалось заморозить российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро.

"Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно 6,7 миллиарда, а на сегодня эта сумма уже составляет 17,5 миллиарда", – высказался он в эфире радио ORF.

Виганд объяснил, что это касается 1 350 лиц и организаций, которые подпали под санкции. Наибольшую часть активов заблокировали в следующих странах:

ФРГ;

Бельгии;

Франции;

Люксембурге;

Ирландии;

Италии;

Австрии.

Ранее стало известно , что Евросоюз может представить новый пакет антироссийских санкций в ближайшее время.

Заявление было сделано заместителем главы Еврокомиссии Верой Юровой в Брюсселе вечером 26 октября. Она подчеркнула, что роль в процессе играют некоторые страны, которые ввозят в Россию продукцию, находящуюся под санкциями.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении не заморозить, а конфисковать российские активы. По ее словам, достигнуть поставленной цели можно, предварительно проведя большую работу и подготовив юридическую базу.



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