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В ближайшее время Евросоюз может представить новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на зампреда Еврокомиссии Веру Юрову.

Заявление было сделано Юровой в Брюсселе вечером 26 октября. При этом заместитель председателя ЕК подчеркнула, что роль в процессе играют некоторые страны, ввозящие в Россию продукцию, которая находится под санкциями.

Как отмечает издание, ранее очередной пакет санкций в отношении РФ обсуждался в кругу послов Евросоюза. Однако тогда к конкретному решению прийти не удалось.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении не заморозить, а конфисковать российские активы. По ее словам, достигнуть поставленной цели можно, предварительно проведя большую работу и подготовив юридическую базу.

При этом зарубежные СМИ сообщали, что Нидерланды допустили обход антироссийских санкций более чем для 90 компаний и учреждений. Как отметили власти страны, подобные меры позволят сделать гибкими условия в некоторых случаях.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, предположил, что антироссийские санкции могут сохраниться на неопределенное время. На заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций политик выступил с предложением о мерах, которые позволят усилить подготовку российских биологов.

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