Власти Нидерландов выдали более 90 освобождений от санкций против РФ – СМИ

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Нидерландские власти сделали исключение для десятков компаний и учреждений, разрешив им не соблюдать антироссийские санкции. Об этом сообщает RTL Nieuws.

Подобные разрешения выдали министерства иностранных дел, экономики, финансов и другие ведомства государства. Решения были приняты для создания гибких условий в определенных случаях.

Как отмечает издание, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов позволило 34 кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Указанные корабли переправляли продукты питания и алюминий.

Министерство экономики и климата разрешило 25 организациям вести сотрудничество с компаниями "Газпрома". Министерство внешней торговли из гуманитарных соображений одобрило выдачу 18 разрешений 13 компаниям для взаимодействия Евросоюза и РФ по гражданским вопросам.

Министерство финансов Нидерландов 13 разрешениями освободило от ограничений ряд замороженных активов, которые подпали под санкции. МИД Нидерландов позволил проводить платежи из России в дипломатических целях.

До этого сообщалось, что власти Нидерландов приняли решение о заморозке патентов "Газпрома", "Роснефти" и "Транснефти". Заморозка патентов российских компаний позволила нидерландским создавать аналоги продукции нефтегазовых корпораций РФ без последствий.

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