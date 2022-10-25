Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва расширила перечень представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что в стоп-лист включили компании Европы, организовавшие поставки оружия и военной техники Киеву. Отмечается, что ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ.

"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран – членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства", – рассказали в МИД РФ.

6 октября был принят восьмой пакет санкций в сторону РФ. Европейский союз ввел ограничения против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Помимо этого, 13 октября Европейский союз продлил на год санкции в сторону физических и юридических лиц, которые ответственны, по словам сообщества, за распространения и применения химического оружия.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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