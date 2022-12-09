ЕС намерен расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии – СМИ

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Евросоюз планирует расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии России, включив туда авиадвигатели, запчасти, ноутбуки, жесткие диски и камеры. Об этом со ссылкой на документы ЕС сообщает газета Politico.

"Согласно тексту документа, под новые санкции также подпадают двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, <...> электронные компоненты", – говорится в публикации.

По информации издания, в рамках очередного пакета антироссийских санкций Брюссель также намерен приостановить лицензии на трансляцию телеканалов "НТВ Мир", РЕН ТВ, "Россия 1" и Первого канала.

Ранее посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава рассчитывает на то, что девятый пакет санкций против РФ будет принят в пятницу, 9 декабря.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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