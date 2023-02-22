Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах и поддержать Путина

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах и поддержать Владимира Путина.

"На съезде мы заранее выскажем позицию о нашем участии в президентской кампании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидатов от нашей партии и поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина", – сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пока не озвучивал свои планы относительно президентских выборов 2024 года, сроки их оглашения также не определены.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ему неизвестно, когда президент может выступить с соответствующим заявлением.



Путин ответил на вопрос о преемнике

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