Избирательные участки Москвы оборудуют терминалами электронного голосования на выборы мэра

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На осенних выборах мэра Москвы избиратели на участках смогут выбирать между бумажными бюллетенями и терминалам электронного голосования (ТЭГ). Об этом газете "Коммерсант" сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут.

ТЭГ установят на каждом избирательном участке. Терминал будет отправлять данные сразу в систему дистанционного электронного голосования. МГИК уже начал обучать членов участковой избирательной комиссии (УИК) работе с нововведением.

"В ходе обучения каждому члену УИК оборудовали рабочее место с ноутбуком и сканером. Изучали работу с электронным списком, регистрацию избирателя, выдачу бюллетеня, отказ в выдаче и другие ситуации. Главным новшеством станет применение ТЭГ", – рассказал Реут.

Традиционная процедура удостоверения личности и сверки паспортных данных сохранится, объяснил чиновник. Избиратель сможет проголосовать посредством ТЭГ только в случае успешной идентификации у члена участковой комиссии.

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября. Сейчас градоначальником столицы является Сергей Собянин. В 2018 году за кандидатуру Собянина проголосовали 70% москвичей.

Ранее КПРФ объявила об участии внука Зюганова в выборах мэра Москвы. По словам депутата Госдумы Юрия Афонина, Леонид Зюганов хорошо знает проблемы столицы и пользуется поддержкой партии. До этого Зюганов-младший дважды являлся депутатом Мосгордумы.

Также сообщалось, что от ЛПДР на выборы мэра Москвы выдвинут вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Соответствующее решение приняли на заседании высшего органа партии.