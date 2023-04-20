КПРФ решила выдвинуть внука Зюганова в качестве кандидата в мэры Москвы

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Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы Юрий Афонин, первый зампредседателя ЦК КПРФ, заявил, что на заседании кадровой комиссии партии было принято единогласное решение рекомендовать на пост мэра Москвы Леонида Зюганова.

"Это молодой, яркий и перспективный кандидат, у которого достаточно авторитета и опыта для такой кампании", – заявил Афонин.

Он отметил, что Леонид Зюганов хорошо знает проблемы Москвы, пользуется внутрипартийной поддержкой и у него за плечами два созыва в Мосгордуме. На данный момент он возглавляет комиссию Мосгордумы по науке и промышленности.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин. На выборах 2018 года за кандидатуру Собянина проголосовали 70% избирателей.

На предстоящих выборах мэра Москвы, ЛДПР в качестве своего кандидата выдвинет действующего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В качестве кандидата на должность губернатора Московской области от партии будет выдвинут Кирилл Жигарев, координатор ее регионального отделения.