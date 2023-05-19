США запретили ввозить в Россию некоторые телефоны, диктофоны и микрофоны

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Соединенные Штаты запретили ввозить на территорию РФ некоторые телефоны, диктофоны, микрофоны и бытовую технику. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства торговли.

В списке, который был размещен на портале ведомства, указаны телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства. Что касается бытовой техники, сюда вошли электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры.

До этого сообщалось, что США должны объявить о новом пакете санкций против России. Ограничения, по словам представителя администрации Штатов, коснутся 300 лиц, предприятий, судов и самолетов.

Ранее стало известно, что страны G7 обсудят запрет импорта российских алмазов и бриллиантов. Источник портала Axios сообщил, что под запрет не подпадут алмазы, которые подверглись существенным изменениям в третьих странах, например огранке или полировке.

