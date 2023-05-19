Страны G7 вводят санкции с целью повысить издержки РФ и поддерживающих ее стран – СМИ

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Лидеры G7 вводят дополнительные санкции, чтобы Россия и поддерживающие ее страны столкнулись с еще более повышенными издержками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление "Большой семерки".

Публикации официального заявления лидеров G7 еще не было.

При этом, как отмечает агентство, в документе страны-союзники Украины обязались продолжить поддерживать государство в финансовом, гуманитарном, военном и дипломатическом планах "столько, сколько потребуется".

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов и бриллиантов из России. Один из источников СМИ заявил, что под запрет не подпадут алмазы, которые подверглись существенным изменениям в третьих странах, например, огранке или полировке. Идея состояла в том, чтобы алмазы не продавались на территориях стран "Большой семерки".

