Страны G7 заявили, что мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине

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Мировая экономика продемонстрировала устойчивость ко всевозможным кризисам, включая пандемию COVID-19 и конфликт на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки" (G7), пишет ТАСС.

Тем не менее, как указано в заявлении, странам G7 по-прежнему необходимо сохранять бдительность, а также оставаться гибкими в макроэкономической политике.

Кроме того, страны "Большой семерки" в очередной раз пообещали продолжать поддерживать Украину настолько, насколько это потребуется, а также пресекать любые попытки со стороны РФ обойти введенные против государства санкции.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов и бриллиантов из России.

До этого стало известно, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Уточнялось, что чиновники из стран Группы семи обсуждают такую возможность в преддверии саммита G7 в Хиросиме, который пройдет в конце мая.

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