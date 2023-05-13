07:32Политика
Страны G7 заявили, что мировая экономика устояла перед пандемией и конфликтом на Украине
Фото: 123RF/kar881am
Мировая экономика продемонстрировала устойчивость ко всевозможным кризисам, включая пандемию COVID-19 и конфликт на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран "Большой семерки" (G7), пишет ТАСС.
Тем не менее, как указано в заявлении, странам G7 по-прежнему необходимо сохранять бдительность, а также оставаться гибкими в макроэкономической политике.
Кроме того, страны "Большой семерки" в очередной раз пообещали продолжать поддерживать Украину настолько, насколько это потребуется, а также пресекать любые попытки со стороны РФ обойти введенные против государства санкции.
Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов и бриллиантов из России.
До этого стало известно, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.
Уточнялось, что чиновники из стран Группы семи обсуждают такую возможность в преддверии саммита G7 в Хиросиме, который пройдет в конце мая.
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