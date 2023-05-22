США четко донесли до Киева, что не поощряют нанесение ударов по территории РФ – Госдеп

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США четко донесли до Киева, что не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям на территории России, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ", – приводит его слова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что миру надо напомнить о том, что именно Россия начала спецоперацию.

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

При этом в Вашингтоне заверили, что отслеживают реакцию России при поставках вооружений Киеву и нацелены не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по России. Американский лидер Джо Байден, ссылаясь на слова Зеленского, отметил, что самолеты также не будут применяться в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ.