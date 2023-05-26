10:50Происшествия
Причиной гибели белгородца в ходе нападения ДРГ на регион стал выстрел в голову
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Причиной гибели жителя Белгородской области в результате нападения на регион украинской диверсионно-разведывательной группы стал выстрел в голову, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, погибший Юрий Гаевой был командиром отделения Преображенского батальона.
"Причиной смерти мирного жителя, погибшего в ходе захода ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение", – подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось о том, что житель области, служивший в территориальной обороне, погиб в результате получения осколочного ранения.
Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.
В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область.
МО РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских диверсантов в Белгородской области
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