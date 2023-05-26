Причиной гибели белгородца в ходе нападения ДРГ на регион стал выстрел в голову

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Причиной гибели жителя Белгородской области в результате нападения на регион украинской диверсионно-разведывательной группы стал выстрел в голову, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший Юрий Гаевой был командиром отделения Преображенского батальона.

"Причиной смерти мирного жителя, погибшего в ходе захода ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение", – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось о том, что житель области, служивший в территориальной обороне, погиб в результате получения осколочного ранения.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область.