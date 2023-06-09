Пушилин заявил, что освобождение Марьинки больше не затянется

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что освобождение Марьинки не затянется после дополнительной переброски чеченских подразделений в этот город. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Пушилин отметил, что ВСУ образовали достаточно серьезный укрепрайон в Марьинке. Кроме того, украинские войска постоянно перебрасывают туда резервы.

Тем не менее, по словам врио главы ДНР, в данный момент ВС РФ необходимо двигаться дальше и освобождать следующие населенные пункты. Пушилин добавил, что самая важная задача на сегодня – отодвигать противника от Донецка на всех направлениях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения отряда специального назначения "Ахмат" ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки.

Командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российская армия освободила около 70% населенного пункта.

В Минобороны РФ рассказали о боях за Марьинку