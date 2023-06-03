Подразделения "Ахмата" ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения отряда специального назначения "Ахмат" ведут ожесточенные бои в центральной части Марьинки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ВС России ведут бои в районе Авдеевки.

В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским войскам возле населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа. Также в районе Отрадного в ДНР уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по пунктам временного размещения 1-й бригады специального назначения Украины. Кроме того, военные РФ пресекли пять попыток ротации подразделений украинской армии на передовых позициях.



Минобороны России опубликовало кадры работы артиллерии