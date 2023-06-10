Российские войска сорвали попытки атаки штурмовых групп ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в районе населенного пункта Торское в ДНР и Серебрянского Лесничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Кроме того, на краснолиманском направлении российские войска уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" противника, четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубицу Д-30 и две позиции минометов калибра 120 миллиметров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армия России нанесла удары высокоточным оружием по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что снабжение украинских группировок было нарушено.

До этого российские военнослужащие на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк.

ВС РФ продолжают подавлять опорные и командные пункты ВСУ