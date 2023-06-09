Войска РФ уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие на двух направлениях в зоне спецоперации на Украине уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

Так, на южнодонецком направлении подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение противнику, а также поразили восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живую силу украинской армии. Системы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.

На запорожском направлении было уничтожено до 13 танков, 10 БМП, а также шесть бронеавтомобилей и живая сила ВСУ. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы российские бойцы уничтожили два артиллерийских орудия украинских войск в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.

Ранее командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались проломить оборону российских сил на запорожском направлении, чтобы после этого выйти к морю.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и подготовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ как можно скорее.

В МО РФ заявили, что ВСУ предприняли попытку прорыва обороны РФ на запорожском направлении