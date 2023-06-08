Шойгу поручил ускорить поставку всех видов военной техники в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и подготовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ как можно скорее. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа, он проверил подготовку вооружений к отправке в зону проведения спецоперации.

"Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь", – подчеркнул он.

В ведомстве добавили, что министр также проверил на одной из баз резерва содержание бронетанкового вооружения и техники, мероприятия по подготовке к ее отправке.

Он обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на то, что перед отправкой техники в части ей необходимо обеспечить дополнительную защиту, указано в сообщении.

Шойгу, побеседовав с представителями предприятия промышленности, подчеркнул необходимость в ускорении поставок всех видов вооружений, благодаря которым ВС РФ наносят удары по зарубежной бронетехнике, вследствие чего поражают ее.

Начальник базы резерва отметил, что по некоторым видам работ уже удалось повысить оперативность в несколько раз, передает МО РФ.

Ранее министр обороны сообщал, что в ночь на 8 июня Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники.

Украинские войска потеряли до 350 человек личного состава, а также 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

В результате на всех четырех направлениях ВСУ были остановлены и отошли с большими потерями, подчеркнул он.



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