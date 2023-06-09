Российский вертолет Ка-52 сбил 18 зенитных ракет в зоне СВО за один вылет – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Один из российских ударных вертолетов Ка-52 при помощи комплекса "Витебск" отразил в зоне спецоперации на Украине рекордное число зенитных ракет за вылет – 18. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения. По словам собеседника агентства, комплекс "Витебск" регулярно спасает жизнь летчиков армейской авиации, которых противник обстреливает из переносных зенитных ракетных комплексов.

Этот комплекс обнаруживает пуски зенитных ракет по вертолету в автоматическом режиме при помощи нескольких ультрафиолетовых датчиков, а также вычисляет координаты пусков.

После этого станции подавления комплекса ослепляют головку самонаведения ракеты, из-за чего она теряет цель.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, предварительно, никто не пострадал.

До этого российские разведчики смогли предотвратить внезапную атаку Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Авиация открыла огонь по противнику на его исходных позициях.

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ударного вертолета Ка-52