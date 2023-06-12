В МО РФ сообщили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР

В районе Марьинки и Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР) проходят бои, все попытки прорвать оборону успешно были отражены российскими военными. Об этом сообщает Минобороны РФ

За минувшие сутки украинская сторона потеряла более 300 военнослужащих, два танка, несколько гаубиц и другую технику.

Российские войска смогли отразить несколько атак на запорожском направлении. Было уничтожено более десяти танков, в том числе западные танки Leopard, зенитный ракетный комплекс Stormer и другое вооружение.

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