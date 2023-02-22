Зеленский упрекнул заставшего войну Берлускони, что он никогда не переживал бомбардировок

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Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул экс-председателя правительства Италии Сильвио Берлускони, в том, что ему никогда не приходилось переживать бомбардировки, хотя политик из Италии в детстве застал бомбардировки Милана войсками союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Берлускони раскритиковал лидера Украины, отметив, что если бы тот перестал нападать на автономные республики Донбасса, то России бы не пришлось проводить спецоперацию. Он заявил, что "оценивает поведение" Зеленского очень негативно.

Зеленский заявил, что политики имеют право на мнение, но Украина наблюдает поддержку итальянского общества.

"Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать", – заявил президент Украины.

Берлускони родился в Милане в 1936 году, и заявлял, что никогда не забудет бомбардировок города, которые он застал в возрасте шести с половиной лет.

До этого Зеленский предложил подарить Берлускони украинскую водку. Так он прокомментировал высказывания Берлускони о 20 бутылках напитка, которые ему якобы вручил президент России Владимир Путин в прошлом году.

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