Суд оправдал Берлускони по делу о подкупе свидетелей

Фото: kremlin.ru

Суд в Милане оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по уголовному делу о подкупе свидетелей в рамках расследования о связях политика с несовершеннолетними проститутками. Об этом сообщает la Repubblica.

Суд вынес такое решение, установив отсутствие факта преступления. Вместе с 86-летним Берлускони инстанция оправдала и 28 остальных фигурантов, которых подозревали в получении взяток за дачу ложных показаний.

В 2011 году Берлускони обвинялся в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением в рамках скандального "дела Руби". Считалось, что Берлускони имел связь с марокканкой Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби, когда той еще не исполнилось 18 лет.

В июне 2013 года Миланский суд первой инстанции полностью признал вину политика и приговорил его к семи годам тюремного заключения. Однако затем его оправдали за недостаточностью улик.

Сильвио Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы

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