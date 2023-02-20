Зеленский предложил подарить экс-премьеру Италии Берлускони водку

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Если экс-председатель правительства Италии и глава партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони предпочитает водку, то Киев может подарить ему ее. Об этом заявил Владимир Зеленский, прокомментировав высказывания Берлускони о 20 бутылках напитка, которые ему якобы вручил Владимир Путин в прошлом году.

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим", – отметил Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что экс-премьер Италии якобы на собрании с депутатами партии рассказал о подобном подарке со стороны Путина. После этого фракция "Вперед, Италия!" опровергла эти сообщения и подчеркнула, что Берлускони говорил о другой истории.

На это свой комментарий оставила Еврокомиссия, заявив, что подобный подарок может нарушать санкции Евросоюза. С апреля прошлого года было принято решение запретить ввоз спиртных напитков из России в ЕС.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о подарке.

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