Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие успешно отразили атаки украинских штурмовых групп на соледаро-артемовском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Кроме того, авиация РФ уничтожила опорные пункты противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Астафьев добавил, что российские артиллеристы уничтожили три огневые позиции минометов ВСУ калибра 120 миллиметров в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов украинской армии в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Авдеевке.

Ранее сообщалось, что системы ПВО России за сутки сбили восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ при попытке наступления потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley.

Системы ПВО РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР