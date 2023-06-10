В Минобороны сообщили о потерях ВСУ при попытке наступления

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Минобороны сообщили, что ВСУ при попытке наступления потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, украинская сторона за минувшие сутки пыталась наступать на запорожском, южнодонецком направлениях и в районе Артемовска (Бахмута). Ведомство отметило, что все попытки атак были отражены, пять из них – возле Артемовска.

Также ведомство сообщает, что ВСУ во время данных атак потеряли девять танков, 11 боевых машин пехоты, в том числе французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR и 300 военнослужащих.

В районе Артемовска, по информации министерства, было уничтожено две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, пять автомобилей, погибли до 230 военнослужащих ВСУ.

На краснолиманском направлении, отмечается в сообщении, украинская сторона потеряла боевую машину пехоты, самоходные артиллерийские установки Krab, "Гвоздика", "Акация", гаубицу и более 60 военных.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в районе населенного пункта Торское в ДНР и Серебрянского Лесничества.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что армия России нанесла удары высокоточным оружием по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что снабжение украинских группировок было нарушено.

В Минобороны РФ сообщили о попытках наступления ВСУ