17:18Происшествия
Системы ПВО РФ за сутки сбили восемь дронов
Фото: AP Photo/Petr David Josek
Системы ПВО России за минувшие сутки сбили восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Добавляется, что средствами противовоздушной обороны также был сбит истребитель МиГ-29 в районе Платоновки Донецкой Народной Республики.
10 июня отмечалось, что в Крыму системы ПВО сбили две баллистические ракеты. Они были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2".
До этого российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и сбила две воздушные цели на подлете к городу.
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