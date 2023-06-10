Системы ПВО РФ за сутки сбили восемь дронов

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Системы ПВО России за минувшие сутки сбили восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Добавляется, что средствами противовоздушной обороны также был сбит истребитель МиГ-29 в районе Платоновки Донецкой Народной Республики.

10 июня отмечалось, что в Крыму системы ПВО сбили две баллистические ракеты. Они были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2".

До этого российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и сбила две воздушные цели на подлете к городу.

В Минобороны РФ сообщили о попытках наступления ВСУ