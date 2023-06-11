Российские артиллеристы уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия РФ уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвала попытку переброски резерва ВСУ около Молчаново. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Помимо этого, в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка огнем самоходной артиллерийской установки "Мста-С" и противотанковой пушки "Рапира" были уничтожены два минометных расчета ВСУ.

Также, добавил Забынский, расчеты ЗРК "Тор" поразили два беспилотника противника, а экипаж ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и вооружению украинской армии.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие успешно отразили атаки украинских штурмовых групп на соледаро-артемовском направлении.

До этого стало известно, что системы ПВО России за сутки сбили восемь беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Минобороны показало кадры уничтоженных немецких танков Leopard и американских БМП Bradley