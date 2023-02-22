14:12Политика
Берлускони оскорбил упрек Зеленского в том, что "его дом никогда не бомбили"
Фото: ТАСС/Zuma
Слова президента Украины Владимира Зеленского, упрекнувшего экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что он никогда в жизни не переживал бомбардировок, оскорбили итальянского политика. Об этом сообщает Repubblica.
"Что знает этот сеньор обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки", – сказал Берлускони.
По словам источников из окружения политика, сначала Берлускони хотел ответить Зеленскому публично, однако затем отказался от этой идеи.
Берлускони пережил бомбардировки союзных войск, когда ему было шесть лет. В годы Второй мировой войны Италия была союзницей нацистской Германии.
Ранее Зеленский заявил, что Берлускони позволяет себе неодобрительные слова в адрес Киева, поскольку его дом никогда не бомбили. В то же время он отметил, что политики имеют право на мнение, но Украина наблюдает поддержку итальянского общества.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!