Зеленский "незатейливо" сравнил действия киевского режима с фашистским – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Президент Украины Владимир Зеленский "незатейливо" сравнил свой режим с фашистским, комментируя слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони фразой о том, что "его дом никогда не бомбили". Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО – с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился", – заявила Захарова.

Ранее Берлускони заявил, что если бы Зеленский перестал нападать на автономные республики Донбасса, то России бы не пришлось проводить спецоперацию. Политик также сообщил, что оценивает поведение Зеленского негативно.

В свою очередь, украинский лидер ответил на слова Берлускони тем, что тот не понимает положение дел, поскольку его дом никогда не бомбили ракетами и не убивали его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, заявил Зеленский.

Берлускони родился в Милане в 1936 году, и заявлял, что никогда не забудет бомбардировок города, которые он застал в возрасте 6,5 лет.



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