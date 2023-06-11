Илон Маск прокомментировал новый пакет военной помощи США для Украины

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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал новость о выделении Пентагоном нового пакета военной помощи Украине.

"Чем это закончится? Не выдавая желаемое за действительное. Я имею в виду в реальности", – написал предприниматель в Twitter.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

9 июня в США объявили, что выделят Киеву новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов. По информации Пентагона, в новый пакет включат дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи от США, заявил, что американские власти не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

США предоставили Украине пакет военной помощи на более чем 2 млрд долларов