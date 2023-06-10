Новая военная помощь Киеву говорит о нежелании США мирного решения – посол РФ

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Власти США не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, продолжая "накачивать" Киев новыми партиями смертоносных вооружений. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат сообщил, что американские власти не сделали ничего, чтобы посадить Киев за стол переговоров. Наоборот, Белый дом методично подталкивает Украину и дальше жертвовать человеческими жизнями во имя недостигаемой цели – нанести России стратегическое поражение.

При этом отступить от этой задачи администрация США уже не может, поскольку на кону репутация руководства страны.

"Местных ястребов не беспокоит, что миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся не во благо американских граждан, а сжигаются в топке войны. Кроме того, исчезают в черной дыре коррупции, контрабанды и мошеннических схем Киева", – приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов. По информации Пентагона, в новый пакет включат дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

До этого американский президент Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать всевозможную помощь Украине, невзирая на разрушение Каховской ГЭС.

По информации СМИ, дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ.

США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ