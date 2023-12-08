Телебашни в городах России включат праздничную подсветку в честь Дня Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телебашни в регионах России включат 12 декабря праздничную подсветку в честь 30-летия со дня принятия Конституции РФ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Останкинская телебашня в Москве окрасится цветами российского триколора. В Казани, Костроме, Кызыле, Саратове и Улан-Удэ на башнях появится надпись "30 лет Конституции Российской Федерации", – сказано в сообщении.

При этом в Нальчике на телебашне покажут фото оптической копии Конституции РФ и бегущую строку "12 декабря. День Конституции", а телебашня в Перми выведет для местных граждан салют и картинку радиоволн, так как в этот же день исполняется 65 лет филиалу РТРС в регионе.

Кроме того, к празднованию 30-летия со дня принятия Конституции присоединятся башни в Благовещенске, Брянске, Грозном, Майкопе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Твери, Пензе, Самаре, Сочи, Ярославле и других регионах России.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. По словам Хамзаева, сегодня "русский народ" подразумевает славян, многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Парламентарий заключил, что единое понятие не принижает значение национальных языков, важность народов и их выживаемость, поскольку каждый национальный язык вписан в свои республиканские конституции.



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