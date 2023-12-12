Путин заявил, что Конституция РФ стабилизирует государство и помогает гражданам

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Обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство, главным и основным в ней является защита интересов граждан. Такое мнение Владимир Путин выразил в ходе встречи с судьями Конституционного суда России.

Глава государства напомнил, что несколько лет назад в уже новых условиях РФ принята поправки в Конституцию. По словам Путина, они были необходимы из-за быстро меняющейся ситуацией как внутри государства, так и вокруг него.

Президент отметил, что поправки были связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение традиционных ценностей РФ. Кроме того, продолжил Путин, они отвечали исторической преемственности поколений и затронули некоторые другие вопросы социального характера.

Российский лидер добавил, что "все это говорит о том, что основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям". Граждане, указал российский лидер, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав.

12 декабря является Днем Конституции Российской Федерации. С этим праздником москвичей ранее поздравил Сергей Собянин, а также российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

В свою очередь, телебашни в регионах страны запустили 12 декабря праздничную подсветку в честь 30-летия со дня принятия Конституции РФ. Так, Останкинская телебашня в столице окрасилась цветами российского триколора.

Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции РФ